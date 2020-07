A TEx Tecnologia, insurtech especializada em soluções online para o mercado segurador, com objetivo de aumentar a competitividade e as ofertas disponíveis no Teleport, acaba de disponibilizar mais um produto Zurich Seguros, o Zurich Básico. A partir deste mês, clientes que já operam com a seguradora poderão ofertar o produto com um preço mais acessível aos seus segurados.

“Nosso objetivo é estar sempre inovando e trazendo os principais produtos do mercado para os clientes da plataforma. A parceria com a Zurich comprova isso e traz a possibilidade de oferecer produtos que possam contribuir para o desenvolvimento do setor, mesmo com os desafios que temos pela frente”, afirma Omar Ajame, fundador e CEO da insurtech.

O Zurich Básico é um seguro com cobertura compreensiva, danos morais e corporais de R$ 50 mil cada, além de assistência residencial e auto 24h de 300km e cobertura de vidros básico. Por ser um produto acessível, o mesmo não conta com carro reserva e não possui cobertura por acidentes pessoais de passageiros.

“Para nós da Zurich é muito importante a parceria. Dessa forma, os corretores que usam o Teleport poderão oferecer aos seus clientes mais uma opção competitiva de seguro, mantendo a qualidade e os diferenciais do nosso produto”, destaca Priscilla Magni, head of Motor Brazil na seguradora.

Vale ressaltar que o Teleport é a única plataforma de gestão e MultiCálculo, específica para corretoras de seguros, a implementar as opções de cláusulas e descontos especiais de todas as seguradoras. Por meio da ferramenta também é possível realizar a gestão completa da corretora, CRM, acompanhamento financeiro e outras funcionalidades em uma única solução.

N.F.

Revista Apólice