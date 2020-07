As tecnologias remotas ganharam ainda mais adeptos em meio à crise do novo coronavírus. Agora, o teleatendimento, que já é tendência em alguns setores, também chega ao mercado de seguros brasileiro.

A insurtech Planetun desenvolveu o produto TeleVistoria, cujo objetivo é realizar as análises do seguro ao vivo, mas à distância. A solução atende tanto seguradoras, como associações, locadoras ou outras empresas que precisem realizar qualquer tipo de vistoria, inspeção ou sinistro.

Henrique Mazieiro, CEO da empresa, diz que a partir do contato em tempo real com o perito ou analista, que é o guia da vistoria, além da economia de tempo e custos, elimina-se o risco de fraudes, principalmente para produtos de alto risco como em grandes empresas, comércios, e máquinas e equipamentos.

“Com o TeleVistoria conseguimos checar detalhes como rachaduras, ouvir ruídos de equipamentos em funcionamento e rever itens que deixaram dúvidas em fotos realizadas pelos usuários, elevando a assertividade da análise”, explica o executivo.

Segundo o World Insurance Report 2020, da Capgemini e da Efma, publicado no último mês de maio, os consumidores de todas as idades estão adotando uma “mentalidade millenial” e recorrendo a players não tradicionais para ofertas inovadoras e personalizadas com foco em uma melhor experiência do usuário. O relatório aponta que o número de clientes da Geração X e de pessoas de mais idade que fazem transações diárias online e móveis dobrou, passando de 30% em 2018 para 64% em 2020.

A insurtech já nasceu com a oferta de soluções remotas e viu sua demanda ser impulsionada diante do isolamento social. No primeiro trimestre de 2020, a empresa teve um crescimento de receita de 111% quando comparado ao mesmo período de 2019, e um aumento de 45% em relação ao quarto trimestre do ano passado.

“O cenário após a pandemia ainda é incerto, mas mais do que nunca o seguro se mostra necessário na vida das pessoas, já que garante apoio a perdas efetivas e materiais. Em 2019, o mercado segurador teve uma alta de quase 7% e a nossa expectativa para 2020 segue positiva baseada na aceleração da demanda por tecnologias móveis”, afirma Mazieiro.

Ao acessar o aplicativo web através de um link recebido via SMS ou WhatsApp, o usuário, que pode ser um segurado, oficina ou motorista, já entra em contato com o guia da vistoria ao vivo e pode realizar todo o processo de análise com maior praticidade e segurança, além de contar com todo o direcionamento necessário para eliminar dúvidas e possíveis dificuldades.

As capturas realizadas pelo guia, bem como um vídeo de todo o processo, ficam salvos na plataforma WorkFlow Mobi – Gestão de Vistorias, que também gera fila de trabalho para solução dos problemas. A solução atende todos os ramos de seguro: automotivo, residencial, vida e previdência, náutico, patrimonial e transporte.

A TeleVistoria pode ser conectada a processos já existentes, em que o perito decide se há necessidade de se aprofundar, ou pode ser utilizada em novas vistorias, inspeções e sinistros. Caso a empresa adquirente precise, a insurtech ainda faz análise de risco e consegue coordenar toda a operação.

N.F.

Revista Apólice