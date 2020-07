A Superintendência de Seguros Privados (Susep) começa a partir de hoje, 20 de julho, a receber as inscrições dos projetos de inovação interessados em participar do Sandbox Regulatório no setor de seguros. O edital ficará aberto por um mês, até o dia 19 de agosto.

O Sandbox é um ambiente regulatório experimental constituído com condições especiais, limitadas e exclusivas, a serem cumpridas por sociedades participantes, por prazo limitado. O ambiente estabelece um período no qual novos produtos ou serviços podem ser testados com requisitos regulatórios que não representem uma barreira à inovação. As empresas que se inscreverem terão redução do custo regulatório, como o capital mínimo reduzido de R$ 15 milhões para R$ 1 milhão, simplificação do envio de dados para a Superintendência entre outros. As empresas selecionadas poderão atuar pelo período de 36 meses.

As regras para inscrição no Sandbox, assim como a listagem completa de documentos solicitados pela entidade, podem ser encontradas no Edital, publicado desde o dia 19 de junho. Além disso, a Susep disponibiliza uma área de Perguntas e Respostas em seu site, na qual esclarece diversas dúvidas sobre o ambiente regulatório experimental.

A expectativa da entidade é receber projetos que modernizem o setor de seguros e ofereçam mais espaço para o teste de novos produtos ou serviços. “Com o Sandbox, buscamos estimular a concorrência, diminuir os custos e proporcionar a entrada de novos players no mercado”, explica o diretor Eduardo Fraga.

A iniciativa tem como foco os produtos massificados de curto prazo. Assim, ficam excluídos os segmentos de previdência, resseguros, grandes riscos e responsabilidade civil. Os interessados podem se inscrever neste link​.