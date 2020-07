Os corretores da SulAmérica podem celebrar: a campanha que dá bônus às propostas de Saúde PME + Odonto foi prorrogada. Até 31 de julho, os parceiros de negócios da companhia terão um agenciamento adicional de 50 pontos percentuais, além dos demais incentivos que já estão vigentes. Já no segmento Vida, a campanha Mais Individual, Mais Digital, que rende ao corretor 50% a mais de agenciamento por contratações com assinatura digital e débito automático, vai até 31 de dezembro.

“Nosso objetivo com estas iniciativas é motivar nossos parceiros a incrementarem seus negócios em um momento de tantas incertezas e reforçar nosso apoio”, disse Solange Zaquem, diretora comercial da empresa. “Outro ponto importante é influenciar cada vez mais os corretores a diversificarem seus negócios para serem consultores de proteção para as pessoas, ofertando o melhor produto de acordo com o perfil de seu cliente”, completa Luciano Lima, diretor comercial da seguradora.

Campanhas de fomento aos negócios

Os corretores têm também à disposição as campanhas Grana Extra, que até 31 de agosto está com tabela turbinada para cadastro de propostas de Saúde PME, PME+, Saúde + Odonto e Capital Global (Vida), e Meu Primeiro PME, que incentiva o cadastro de propostas de Saúde PME, com premiação extra para Odonto PME e adicional de 50% na tabela para vendas do SulAmérica Direto.

Em Previdência, a campanha de aporte 1,75% foi prorrogada até 31 de dezembro. Já no segmento de Vida, a campanha Mais Global oferece 50% a mais de agenciamento na contratação do produto Capital Global com débito automático também até 31 de dezembro, além de redução de 10% no prêmio do seguro durante o mês de julho.

A empresa promove também a 10ª edição do Programa de Reconhecimento ao Corretor, o PRA, que oferece apoio para os parceiros em cinco pilares: Suporte à estratégia; Eventos e Treinamentos; Atendimento; Infra-estrutura e Incentivos. Em linha com o incentivo à diversificação de portfólio, a companhia manterá a pontuação adicional para os corretores que comercializarem produtos de mais de uma linha de negócio.

Leia mais: SulAmérica lança Guia de Vida e Previdência para ajudar corretores

No pilar incentivos, uma das campanhas mais esperadas é a PRA Super Campeões, que reconhece os parceiros com melhor desempenho no ano com uma viagem nacional para um resort, que nesta edição será para Doha, capital do Catar e palco da próxima Copa do Mundo de futebol.

N.F.

Revista Apólice