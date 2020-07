Corretores de seguros contam com um aliado para vender produtos de Vida, Previdência e Viagem da SulAmérica: o novo Guia de Vida e Previdência. A publicação lançada nesta semana é totalmente digital, com navegação simples e pode ser acessada a qualquer hora e em qualquer lugar, inclusive offline.

“Investimos em um modelo diferente do que existe no mercado e que apresentasse com transparência todas as nossas soluções de proteção para vários momentos da vida dos clientes. Assim, o corretor pode assumir o papel de consultor, pesquisando com mais facilidade o melhor produto e até compartilhando a tela com o consumidor”, explica Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da companhia.

A publicação está disponível no Portal do Corretor. Além de mostrar detalhadamente cada solução de proteção, há também a possibilidade de consultar o comissionamento. O conteúdo será atualizado constantemente a partir das avaliações dos corretores.

N.F.

Revista Apólice