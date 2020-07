A Qualicorp e a Paraná Clínicas anunciaram a parceria firmada para a comercialização de planos de saúde coletivos por adesão na região de Curitiba, acordo que marca a entrada da Paraná no mercado com essa modalidade de produto.

Para noticiar os detalhes das duas empresas participaram de uma live no canal da Qualicorp no YouTube (youtube.com/TamoJuntoCorretor).

De acordo com Alessandro Courbassier, superintendente Comercial da Qualicorp para o Estado do Rio de Janeiro e região Sul, a parceria era um desejo da companhia. “Esse acordo é algo que almejávamos há muito tempo e pudemos sacramentar agora. A operadora certamente será uma grande aliada nossa na região Sul”, afirmou o executivo.

A Qualicorp comercializará dois produtos da Paraná Clínicas: CIM Mais Adesão e Standard Plus Adesão, com as opções enfermaria e apartamento. Os preços partem de R$ 102,32 (CIM Mais Adesão com coparticipação, para a primeira faixa etária), com cobertura em Curitiba e Região Metropolitana.

“Temos uma demanda potencial incrível para ser explorada e acreditamos muito no desejo do mercado consumidor em adquirir um plano de saúde. Por isso é uma grande conquista ter a Qualicorp como parceira nesse projeto. Selecionamos inicialmente nossos produtos com maior saída, mas queremos oferecer um portfólio completo no mercado de adesão”, indicou Rodrigo Góes, gerente executivo Comercial da Paraná.

Focada em gestão de saúde integrada, a Paraná mantém uma carteira de clientes que contempla desde pequenas empresas até companhias multinacionais. “Nosso diferencial está na estrutura própria baseada nos Centros Integrados de Medicina, no Centro de Infusão e no Hospital Dia. Atuamos ainda com um sistema de prontuário eletrônico, que nos permite transformar as informações de saúde em conhecimento sobre o perfil de nossos clientes e ajuda a construir produtos e soluções ajustados às necessidades do mercado”, completou Dr. Carlos Mortean, diretor da empresa.

Os planos de saúde coletivos por adesão estarão disponíveis para profissionais liberais, profissionais ligados a associações e conselhos regionais e também para estudantes. Além disso, a Qualicorp preparou uma campanha especial para os corretores que atuarem na comercialização deste produto.

N.F.

Revista Apólice