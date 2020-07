A Suhai Seguradora, especialista em seguro para motos, foi indicada pelo 2º ano consecutivo ao Prêmio Reclame Aqui, principal ranking que identifica, premia e dissemina práticas bem sucedidas de empresas que respeitam o consumidor.

Na edição de 2019, o prêmio bateu recorde de votação popular com mais de 8,7 milhões de votos disputados. Em 2020, quando a premiação completa 10 anos de história, o prêmio teve 1.037 empresas inscritas e 627 estão concorrendo em 131 categorias – 20 delas inéditas. A companhia, única com RA1000 no ramo de automóvel, está novamente entre as 12 seguradoras indicadas na maior premiação de atendimento do Brasil.

Para Eliane Percino, diretora de Operações da organização, estar entre os indicados já representa uma importante vitória para a empresa. “Fomos indicados pelo segundo ano consecutivo, temos a maior nota e RA1000 por mais de três anos, ou seja, já fomos reconhecidos pela nossa atuação”, afirma. Atualmente, o Reclame Aqui é um dos sites mais acessados do Brasil: diariamente, mais de 600 mil pessoas pesquisam a reputação das cerca de 120 mil empresas cadastradas.

A seguradora conta com uma Central de Atendimento própria e capacita os corretores para que sejam sensíveis às necessidades do cliente. “Nossa equipe é formada por profissionais que além da formação tradicional, são treinados para se tornarem especialistas no público que atendemos e capacitados para trabalharem sem roteiro de atendimento”, pontua Eliane. “Esse comprometimento com o desenvolvimento nos levou ao índice de 77% de NPS, métrica usada para verificar a satisfação e a fidelidade dos clientes e dos corretores”, diz a executiva.

A companhia prioriza a manutenção da qualidade do atendimento prestado aos seus clientes e, por isso, promove a cada dois meses treinamentos comportamentais e técnicos para as equipes. Além disso, também são realizadas monitorias. “Quem está na linha de frente precisa vencer o desafio de oferecer um atendimento humanizado, com empatia e sensibilidade, respeitando os valores e a política da empresa. Participar de laboratórios e treinamentos é o caminho para superar esse desafio”, ressalta Eliane.

A votação é popular e será realizada entre os dias 1º de setembro e 30 de outubro. Para votar na empresa, basta fazer o cadastro no site do Reclame Aqui e buscar a categoria de seguradoras. Neste ano, a premiação será 100% virtual por conta da recomendação de distanciamento social.

N.F.

Revista Apólice