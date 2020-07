A Sompo Seguros S.A acabou de implementar novas funcionalidades no aplicativo Sompo Segurado, que vão dinamizar o atendimento e facilitar a solicitação de serviços emergenciais pelos mais de 175 mil segurados do segmento Residencial.

Por meio das novas funcionalidades, o cliente efetua o acionamento imediato da Assistência 24 Horas com um simples toque de tela para serviços emergenciais como os de chaveiro, eletricista e encanador, por exemplo. Além disso, o app indica quando o consumidor atingiu o limite de uso de cada serviço dentro da vigência da apólice. Outro ponto é que o segurado também pode consultar instantaneamente todos os dados de sua apólice.

“Atendemos mensalmente cerca de 1,3 mil solicitações de serviços de Assistência 24 horas em média. A interface do app torna o acionamento aos serviços mais fácil e rápido e coloca ‘na palma da mão’ do segurado os principais serviços e informações referentes ao seu seguro. É mais conveniência e praticidade ao cliente”, afirma Priscila de Carvalho Guelfi, superintendente da área de Experiência do Cliente da seguradora.

“A companhia estabeleceu um planejamento por meio do qual investiu recursos para desenvolver múltiplos canais de relacionamento. Além das soluções implementadas, incrementamos as ferramentas com novas funcionalidades ano-a-ano para que os diferentes perfis de corretores de seguros e segurados possam interagir por meio do canal que mais se adequa às suas necessidades”, ressalta Celso Ricardo Mendes, diretor executivo da empresa.

N.F.

