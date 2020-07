Durante a pandemia do novo coronavírus o Sicoob incluiu a covid-19 na lista de coberturas de seus seguros de vida, ampliando, assim, a proteção dos associados em um momento delicado da saúde mundial.

Assim como as epidemias, as pandemias normalmente são colocadas na lista de “Riscos Excluídos” nos contratos de seguro. Por isso, a doença causada pelo novo coronavírus não estava originalmente coberta pelos seguros de vida. “Resolvemos suspender essa determinação ainda em abril/20 para incluir casos de falecimento ou invalidez causados pelo coronavírus”, explica Guilherme Ferreira, diretor comercial da empresa. De acordo com o executivo, a inclusão da covid-19 na cobertura dos seguros de vida é uma demonstração do cuidado que o cooperativismo tem com as comunidades em que estão inseridas às cooperativas.

Devido a esse cuidado e graças aos produtos criados para os cooperados da instituição, o Sicoob Seguradora registrou um crescimento de 50% no 1º semestre de 2020 quando comparado ao mesmo período de 2019. “Nosso propósito de ampliar a justiça financeira gera soluções adequadas e sustentáveis para também promover a solidariedade em todo o território nacional”, afirma.

Outra inovação é a possibilidade de contratação dos seguros de vida diretamente pelos canais digitais, como o App Sicoob, além, é claro, da contratação física nas cooperativas.

Os cooperados contam com um portfólio exclusivo de produtos e soluções que abrangem todos os ramos de seguros. Os seguros de vida têm opções para pessoas com idade entre 16 e 65 anos e para os mais experientes (até 85 anos), além de coberturas em casos de doenças graves.

N.F.

Revista Apólice