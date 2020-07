A Seguros Unimed anunciou uma novidade no seu portfólio de produtos: o Unimed Empresarial Pet Shop. A solução, que já está disponível ao mercado, combina proteção empresarial com a responsabilidade civil para os estabelecimentos que prestam serviços aos animais de estimação.

“Em caso de imprevistos com os animais, clientes, prestadores ou até com o imóvel, o segurado garante estabilidade ao seu negócio, minimizando danos ao patrimônio ou à imagem”, avalia a gerente de Negócios dos Ramos Elementares da companhia, Patrícia Holanda Barros. De acordo com o Instituto Pet Brasil, já são mais de 132 milhões de pets no país. Em 2019, o setor atingiu faturamento de R$35,4 bilhões.

O produto possui coberturas exclusivas para a deterioração de vacinas em ambientes frigorificados e danos corporais ou materiais causados a terceiros nas dependências do pet shop. Há, ainda, reembolso das despesas em caso de aquisição de outro animal por falecimento ou desaparecimento, funeral ou cremação e atendimentos veterinários para tratar de danos ao animal.

N.F.

Revista Apólice