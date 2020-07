A Seguros Unimed anunciou o seu novo fundo de previdência multimercado: o Unimed Multiestratégia. A proposta é oferecer investimentos em diferentes classes de ativos nos mercados nacional e internacional, como juros, moedas, ações, fundos imobiliários, operações estruturadas e créditos.

O novo fundo multimercado conta com a expertise da parceira Claritas Asset Management, visando uma gestão sofisticada antes direcionada aos investidores de alta renda. É possível fazer aplicações a partir de R$100 e aportes no valor mínimo de R$200, com uma taxa de administração de 1,77% ao ano. O objetivo é oferecer retorno consistente acima do CDI no longo prazo.

“O Unimed Multiestratégia é um fundo que vem complementar o portfólio de produtos da empresa no ramo Previdência. É destinado a todos os investidores que desejam uma relação equilibrada do risco e retorno financeiro no longo prazo”, avalia o gerente nacional de Vendas da seguradora no ramo Previdência, Luiz Sacchetto. Segundo ele, “em um cenário com taxas de juros baixas, o fundo permite que os clientes busquem retornos mais interessantes se comparados aos tradicionais fundos indexados ao CDI e de Renda Fixa”.

Estratégia de investimento segura

A companhia nasceu em 1989 para ofertar planos de previdência aos médicos cooperados do Sistema Unimed em todo o país. Ao longo da sua trajetória, ampliou sua atuação para todo o mercado e incorporou negócios em outros segmentos. Atualmente, a empresa possui uma carteira de investimentos na ordem de R$4,6 bilhões, sendo R$2,7 bilhões em fundos de previdência.

A seguradora oferece ao mercado planos de acumulação de recursos do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), destinados às pessoas físicas e jurídicas, com produtos que atendem a diferentes perfis de investidor. Há ainda o MultiCoop, o fundo de pensão multipatrocinado das cooperativas brasileiras com gestão realizada pela empresa.

