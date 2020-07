A Seguros Sura vem oferecendo apoio dedicado à orientação gratuita de startups, micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) através da plataforma Empresas Sura, disponível desde o ano passado para clientes ou não da seguradora. A iniciativa ganha relevância agora por conta dos diferentes desafios enfrentados, principalmente pelas pequenas e médias empresas no País.

Através da expertise da companhia na Gestão de Tendências e Riscos, estudos e análises do mercado e do comportamento das pessoas, a ferramenta é um ecossistema de conhecimento e experiências que ajuda o empreendedor com informações e serviços para apoiá-lo na tomada de decisões e no desenvolvimento próspero dos negócios, ao lado de aliados especializados, como são chamadas as empresas e profissionais parceiros da iniciativa, que contribuem na resolução das necessidades identificadas pela seguradora para agregar capacidades de acordo com as suas áreas de atuação e gerar mais oportunidades de crescimento para essas empresas.

Os empreendedores interessados podem receber orientações personalizadas e acesso a conteúdos criados por especialistas de temas diversos para ajudá-los a identificar oportunidades para potencializar e desenvolver o seu negócio de forma sustentável, com capacitação em Recursos Humanos, Mercado, Marketing, Finanças e Tecnologia.

“Desenvolvemos uma comunidade de empresas parceiras e conectamos as organizações com uma rede de aliados para potencializar os negócios, entregar conhecimento e valor para os empreendedores de forma criativa para empoderar toda a jornada empresarial. As dificuldades são diferentes para cada negócio, por isso estamos ao lado desse empreendedor em todas as etapas da sua trajetória”, diz Thomas Batt, CEO da seguradora.

Neste sentido, Batt explica que a plataforma hoje ganha relevância diante das grandes transformações do novo mundo, sobretudo neste momento em que as pequenas empresas podem ter mais desafios diante das consequências econômicas da pandemia. “Quando observamos os cenários e nos colocamos à frente, conseguimos nos preparar para entregar serviços de acordo com as necessidades das pessoas no momento e da forma que elas precisam”, afirma o executivo.

Leia mais: Seguros Sura passa a oferecer seguro por demanda

“Não se trata apenas dos desafios para manter a sobrevivência das companhias que hoje enfrentam impactos nos seus modelos de negócios, mas também da compreensão e entendimento das necessidades individuais de cada pessoa e sobre como podemos utilizar o conhecimento interno da SURA e o nosso olhar de negócios já habituado a acompanhar tendências e novos hábitos de consumo, para nos conectar com outros profissionais e empresas com objetivo de aportar no desenvolvimento empresarial do nosso País”, destaca Maria Elvira Fioratti, líder da iniciativa no Brasil.

A iniciativa não tem fins lucrativos e não está atrelada a comercialização de nenhum tipo de produto e/ou serviço.

N.F.

Revista Apólice