Para potencializar sua estratégia, a Seguros Sura ampliou o seu time de executivos no Brasil e anunciou Lucas Di Bin como vice-presidente de Riscos; Márcio Lossurdo, diretor de Seguro Garantia; e Javier Rehbein, como diretor de Soluções de Vida.

“É uma satisfação contar com a expertise destes profissionais para intensificar a nossa estratégia no Brasil, mantendo a companhia preparada para os próximos desafios com conhecimento, talento humano e robustez para identificar novas oportunidades e continuar a transformar os negócios”, afirma Thomas Batt, CEO da seguradora.

A partir de agora, Bin assume a vice-presidência de Riscos da empresa no Brasil de maneira conjunta com a vice-presidência da mesma área na Argentina, cargo que ocupa desde 2017. O executivo será responsável por garantir a solidez da seguradora no cumprimento dos compromissos com os diferentes públicos de interesse, de acordo com a estratégia baseada na gestão de tendências e riscos. Bin é atuário formado pela Universidade de Buenos Aires e trabalha na organização desde 2009, com experiências anteriores em companhias de seguros.

Lossurdo contribuirá com sua expertise de 18 anos de atuação no segmento para trabalhar a nova solução de Seguro Garantia que está sendo desenvolvida pela companhia. O executivo é formado em Administração de Empresas pela PUC/SP, com especialização em Análise e Administração de Crédito pela FGV/SP.

Já Rehbein chega na companhia para agregar com sua experiência de mais de 20 anos no setor de seguros no Brasil e na América Latina, com know how em produtos de vida individual e em grupo, acidentes pessoais, prestamista, odontologia, saúde e desemprego. Nos últimos 5 anos, o executivo trabalhou com foco no seguro de vida no Brasil em diferentes frentes do mercado e canais de distribuição. Rehbein é Engenheiro Civil Industrial, com MBA em Administração de Empresas.

“Como gestores de tendências e riscos, estamos construindo o melhor caminho para continuar gerando valor para os nossos clientes, parceiros e toda a sociedade. Como uma indústria de proteção, agora também contamos com as capacidades dos novos executivos para cumprir o nosso compromisso de apoiar as pessoas diante dos desafios atuais e dos que ainda estão por vir”, conclui Batt.

N.F.

Revista Apólice