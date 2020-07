Já se foram os tempos em que os animais eram simples bichinhos de estimação que as pessoas mantinham em suas casas. Os pets conquistaram os corações de muita gente e hoje em dia são considerados membros da família, e não é à toa que são uma população numerosa no Brasil. Segundo dados levantados pelo IBGE e atualizados pelo Instituto Pet Brasil, em 2018 foram contabilizados 139,3 milhões de animais de estimação. Um número superior aos 132,4 milhões registrados em 2013.

Devido ao fato dos donos estarem mais apegados aos bichanos e investindo mais em seus cuidados, um dos segmentos que mais cresce no mundo é o pet, inclusive no mercado de seguros. Afinal, as pessoas estão priorizando investir na qualidade de vida do seu animal.

De acordo com o relatório Pet Insurance Market Analysis & Projections to 2025, estima-se que o segmento de apólices de seguro de acidentes e doenças para pets registre um aumento de mais de US$ 8 bilhões até 2025. Em 2018, o segmento pet faturou R$ 34,4 bilhões e registrou crescimento de 4,6% em relação a 2017. Na prática, o mercado pet cresceu quatro vezes mais que a economia brasileira, que registrou avanço de 1,1% no mesmo período.

O cenário é uma oportunidade para seguradoras e corretores investirem na modalidade de seguros pet. Para aproveitar essa tendência, é necessário pensar em maneiras de flexibilizar o acesso a este produto, tornando os seus preços mais populares, e simplificar a contratação. Além disso, é igualmente importante pensar na variedade de benefícios e serviços de assistência. Veja alguns deles:

– Transporte do animal em caso de emergências;

– Consulta veterinária;

– Entrega de ração na residência;

– Aplicação de vacina em domicílio;

– Hospedagem para o pet em caso de doença do tutor;

– Assistência funeral.

No Brasil e no mundo, corretoras tradicionais e insurtechs apostam nesta modalidade de seguros com o objetivo de oferecer tranquilidade tanto para os tutores quanto para os proprietários de clínicas veterinárias e petshops. Com o benefício, os donos de bichinhos têm condições de arcar com possíveis indenizações, internações e medicamentos necessários em decorrência de incidentes.

A tecnologia e a transformação digital podem ser grandes aliadas para alavancar a venda deste produto. Ao usar um marketplace, o corretor pode obter interfaces de aplicação para se conectar com prestadores de serviços, como hotéis para pets e clínicas veterinárias. Por meio do uso de API’s, a corretora pode usar a plataforma da seguradora para comercializar os produtos desse segmento. Dessa maneira, se torna muito mais fácil gerenciar as demandas de assistência dos tutores e atender os animais segurados.

N.F.

