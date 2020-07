O mês de julho é de vencimento do Seguro DPVAT para proprietários de veículos em diversas categorias e com diferentes finais de placas em estados como Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Santa Catarina e Sergipe. O calendário completo com as datas, que são definidas pelas Secretaria da Fazenda de cada UF, pode ser consultado por meio do site da Seguradora Líder.

O calendário de pagamento do seguro obrigatório segue o vencimento da cota única ou da primeira parcela do IPVA e é necessário para que os proprietários de veículos façam o seu licenciamento anual. No caso de veículos isentos do imposto, o pagamento do benefício deve ser feito juntamente com o emplacamento ou no momento do licenciamento anual.

Para os proprietários de veículos dos estados que já tiveram seu vencimento, a Seguradora Líder enfatiza que o DPVAT pode ser quitado a qualquer momento, sem aplicação de multas ou juros. Também é importante lembrar que o motorista inadimplente perde o direito à indenização em caso de acidente no trânsito.

Leia mais: DPVAT: Central de Atendimento registra média de 400 ligações por dia

N.F.

Revista Apólice