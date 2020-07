A Tokio Marine emitiu R$ 25,4 milhões em prêmios entre janeiro e abril no produto Tokio Marine Condomínio. O resultado superou em 37,3% a emissão de prêmios do mesmo período de 2019. Isso é mais do que sete vezes o crescimento do mercado no ano passado, que foi de 5%. A seguradora atribui o resultado aos diferenciais competitivos do produto, além do relacionamento com os corretores e as assessorias.



“Já somos a terceira maior empresa nesse segmento, um salto de duas posições em relação ao ano anterior. Com esses números, ficamos ainda mais otimistas com o desenvolvimento da carteira ao longo de 2020. Em julho, faremos melhorias que tornarão o produto mais atrativo”, afirma Arnaldo Bechara, diretor de Precificação e Riscos Diversos Massificados da companhia.

Entre essas melhorias, está a ampliação do parcelamento das apólices. A partir deste mês, o segurado poderá optar por parcelar o pagamento do prêmio em até dez vezes sem juros, no débito em conta corrente ou com boleto bancário. A seguradora ainda oferece descontos para condomínios novos e verticais sem elevadores. A contratação do produto pode ser feita por condomínios comerciais, residenciais, flats, apart hotéis ou condomínios mistos.



O produto atende a diferentes perfis, com coberturas básicas simples, como incêndio, queda de raio e explosão, e outras mais amplas, que podem ser contratadas conforme a necessidade, como responsabilidade civil, vazamento de tubulações, danos elétricos e até cobertura para carregadores de carros elétricos instalados no condomínio. A empresa ainda oferece coberturas exclusivas para condomínios residenciais, contra incêndio, roubo de bens e despesa com aluguel de condôminos.



“Sabemos que cada condomínio tem as suas peculiaridades e necessidades, mas todos precisam estar seguros em quaisquer condições. É por isso que oferecemos um produto flexível, com mais de 30 coberturas, que permitem ao corretor e ao cliente avaliar a combinação que melhor se adapta ao cenário”, diz Bechara.

Leia mais: Tokio Marine amplia portfólio de Automóvel com nova cobertura



O segurado conta ainda com as vantagens da Assistência 24 horas da companhia, que disponibiliza serviços emergenciais de chaveiro, eletricista e hidráulica para as áreas comuns e unidades residenciais, além de uma série de coberturas adicionais.

N.F.

Revista Apólice