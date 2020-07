A Seguradora Líder conta com um novo presidente no Conselho de Administração. Leandro Martins Alves, nomeado em 1º de junho, é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília e tem MBA em Formação de Altos Executivos pela Universidade de São Paulo.

Ele chega à companhia com o compromisso de apoiar o processo de aperfeiçoamento do Seguro do Acidente de Trânsito. “Há muitos avanços conquistados nos últimos anos e seguiremos nesse processo de transformação em um esforço conjunto entre sociedade, Estado e mercado segurador”, pontua Alves.

Trajetória

Leandro Martins Alves iniciou a sua carreira em 1982, no Banco do Brasil, onde ocupou várias posições executivas no Brasil e nos Estados Unidos. Entre as funções, foi vice-presidente de Crédito, de Recuperação de Créditos e de Recursos Humanos e diretor de Negócios com Governos. Atuou também como executivo sênior de subsidiárias do Banco do Brasil.

O executivo também foi diretor da Desenvolve SP, a agência de fomento do Estado de São Paulo, e, posteriormente, presidente da INFRA Asset Management. Entre 2016 e 2019, Alves trabalhou para a Petrobras, onde foi consultor da presidência, atuando no plano de negócios da estatal e no fortalecimento de sua imagem institucional.

N.F.

Revista Apólice