Se por um lado a pandemia trouxe impactos negativos, e ainda imensuráveis, para a saúde e para a economia, por outro, obrigou empresas e colaboradores a adotarem novos hábitos, rotinas e mudarem o jeito de se relacionar, o que pode representar um legado positivo e permanente para o mundo corporativo. Com este pensamento e buscando extrair ensinamentos dos momentos mais adversos, o CEO da Pottencial Seguradora, João Géo Neto, acredita que a pandemia, bem como as objeções impostas por ela, contribuiu para que as companhias do setor voltassem as atenções para a inovação e a experiência do cliente.

Segundo ele, o mercado de seguros tende a se mostrar mais robusto e amadurecido no cenário pós-pandemia, e o principal fator motivador desta evolução é o fortalecimento da cultura de seguros no Brasil, já consolidada em países mais avançados. “O momento de total instabilidade econômica e as incertezas com relação ao futuro estão fazendo com que os brasileiros percebam, com mais clareza, a importância do seguro para mitigar riscos e prevenir perdas. Com o inevitável aumento na procura por determinados produtos, a tendência é que as seguradoras apostem em tecnologia e inovação para não perderem espaço no mercado”, disse Neto.

Prova dessa mudança na percepção do brasileiro com relação à contratação de seguros foi o crescimento expressivo na comercialização do Seguro Aluguel (fiança locatícia) registrado pela empresa: 100% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Esta modalidade de seguro substitui outras garantias para locação de imóvel e protege o proprietário em caso de não pagamento de aluguel e/ou encargos por parte do inquilino. “Em meio a uma crise econômica sem precedentes, o seguro fiança locatícia representa tudo o que o locador busca, como segurança, estabilidade e tranquilidade”, pontuou o CEO.

Atento às necessidades do mercado e dos novos consumidores, Neto afirma que algumas novidades estão previstas para melhorar a experiência dos clientes, corretores e parceiros da seguradora, proporcionando agilidade e transparência nas contratações. Entre as novidades está o lançamento do Portal do Cliente, previsto para este segundo semestre, que oferecerá vantagens para os segurados, como a possibilidade de subscrição automática 100% online, e para corretores, que contarão com uma plataforma de fácil gerenciamento. “O isolamento social nos ajudou a pensar de forma simples. Sempre nos preocupamos em buscar soluções que facilitassem a vida dos nossos clientes e a pandemia, que trouxe consigo as reuniões online e a importância de otimização do tempo, tornou ainda mais evidente essa necessidade”.

Outras mudanças adotadas pela seguradora estão relacionadas à gestão do público interno. Um modelo de trabalho híbrido e flexível, com a adoção do trabalho remoto alguns dias da semana ou de acordo com a necessidade de cada colaborador, promete ser o futuro da organização, que enxerga o bom relacionamento com os stakeholders como o segredo para um crescimento sustentável e exponencial.

N.F.

