O executivo Wady Cury, contratado em maio para a diretoria Técnica da Sancor Seguros, terá um novo desafio. A partir deste mês, ele fica à frente da diretoria Técnica e de Agronegócios da companhia. Com quase 40 anos de experiência no mercado de seguros, Cury tem passagem nas diretorias da Aliança do Brasil, do Grupo Segurador Banco do Brasil, na Mapfre e é ex head de Insurance Solutions na Agrotools.

Formado em engenharia civil pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Cury fez cursos Universidade de Navarra/Espanha e no Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD Business School). Além de atuar na iniciativa privada, foi presidente da Comissão de Resseguro da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e da Comissão de Seguros Rurais da Federação de Seguros Gerais (FenSeg).

Gerências

A gerência Comercial de Agronegócios da seguradora tem um novo líder, Martín Villafañe. Formado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidad Siglo 21, Villafañe atuou na sede da empresa, na Argentina, de 2003 a 2013. Desde janeiro de 2014 está na operação brasileira.

Martín Sebastián Pacheco, que também iniciou a sua trajetória no grupo ainda na Argentina, em 2006, atua no Brasil desde janeiro e é o atual gerente de Operações. O executivo tem 14 anos de trabalho dedicados ao mercado segurador e é formado Engenheiro Agrônomo pela Universidad Nacional del Litoral (UNL).

