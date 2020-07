Asas Insurance, Grupo Invest e Too Seguros são as novas parceiras da Rede Lojacorr. A empresa vem buscando novas soluções para incrementar os produtos para as corretoras do seu ecossistema. Esse é o caso das três novas parcerias, que estrategicamente, suprem uma necessidade demandada pelos usuários da Rede.

A Asas, que atua no Brasil por meio da seguradora Essor, é formada nos moldes de uma agência de subscrição de riscos, sendo pioneira neste segmento na América Latina com expertise em seguros Aeronáuticos, Patrimoniais e RD (Riscos Diversos). Em sua parceria com a Lojacorr, estão previstos o desenvolvimento e fortalecimento de três carteiras. No Property (ramo de seguro que indeniza o cliente pelas perdas e/ou danos materiais causados aos bens segurados em decorrência de incêndio, greves, tumultos e lock-out, por exemplo), os riscos a serem subscritos deverão ter como Limite Máximo de Garantia (LMG) o valor de até R$ 80 milhões, independentemente de seu VR (Valor em Risco), abrangendo todos os tipos de riscos, tais como: industriais, comerciais, prestação de serviços e armazéns, inclusive aqueles que possuem atividades complexas, desde que tenham bom nível de informação e adequado sistema protecional.

No Aeronáutico, com limite de até USD 35 milhões (combinado Casco + Responsabilidade Civil), é possível a contratação de seguros para os mais diversos segmentos, tais como: aeronaves agrícolas, táxis aéreos, drones, aeronaves experimentais, helicópteros e aeronaves com até 50 anos de idade. Já na linha de Equipamentos, a empresa analisa riscos de até R$ 25 milhões por equipamento ou por local de risco para todo tipo de equipamentos (médicos, hospitalares, cinematográficos, móveis, estacionários e em exposição).

De acordo com Andrea Seidl, gerente comercial Nacional da Asas, a companhia analisa riscos diferenciados no mercado com difícil colocação e restritos, tanto nos seguros patrimoniais, como no seguro Aeronáutico e Riscos Diversos, devido a expertise de sua equipe técnica. “A expectativa é de capilarizar os produtos no Brasil em parceria com a Lojacorr, já que a empresa está iniciando o processo de expansão no País e que hoje poucas organizações atuam no mesmo ramo. Mesmo em época de pandemia, elaboramos novos fluxos para realização de inspeção para viabilizar a contratação da proteção”, explica.

Já o Grupo Invest, que é formado por uma seguradora, uma companhia de Previdência e uma empresa de Capitalização, vem focado atualmente na realização de parcerias responsáveis, estratégicas e confiáveis para expansão de seus negócios. Hoje, a empresa está focada no produto Garantia Contratual, lançando recentemente o Garantia Recursal Trabalhista após o seguro começar a ser aceito como garantia em processos judiciais pela justiça.

A empresa expandiu os nichos de produtos, tais como: seguro viagem, transportes e empréstimo consignado estabelecendo parcerias estratégicas do canal Bancassurance, e manteve os produtos de base Responsabilidade Civil Ônibus, Fiança Locatícia, Residencial, Empresarial, Imobiliários, Condomínio, Vida em Grupo, Acidentes Pessoais Passageiro e Coletivo, capitalização e previdência em atividade. “Nesse momento de crise, temos que juntos pensar nos nossos clientes e achar a melhor forma de ajudá-los a enfrentar essa fase. Com mais essa parceria com a Rede, esperamos estender nossa área de alcance e ganhar mais parceiros/corretores confiáveis e eficientes, que atendam nossos segurados da melhor forma possível e reiterem essa relação de confiança e respeito aos nossos clientes”, conta Luciano Graneto, diretor do Grupo.

A Too Seguros firmou a parceria com a Lojacorr nesse ano, oferecendo o produto Fiança Locatícia com atuação nacional para o mercado nos segmentos de Pessoa Física e Pequenas e Médias Empresas. A companhia possui produtos com taxa fixa e que contemplam garantias mínimas ou mais abrangentes, conforme a expectativa do proprietário, atendendo a legislação do órgão regulamentador. O produto oferece as garantias completas, uma vez que cobre o aluguel, condomínio, IPTU e ainda algumas outras preocupações das imobiliárias e proprietários, como contas de concessionárias, danos ao imóvel entre outros, além de assistência residencial 24 horas, tanto para o inquilino quanto para o proprietário, com mais de 20 itens de serviços.

Para os inquilinos, o seguro Fiança Locatícia tem sido a melhor solução em substituição ao fiador e cheques caução nos contratos de locação de imóveis, proporcionando maior independência e rapidez, além de oferecer a possibilidade de personalização de coberturas ou taxas. Para os proprietários, o seguro é uma garantia para a inadimplência dos aluguéis e um respaldo em caso de imprevisto, além de contarem com assessoria jurídica.

Segundo Marcos Eduardo Carvalho, diretor Comercial da Too, a parceria com a Rede é estratégica para a companhia. “Também somos simples, colaborativos e inovadores. A união de esforços fará com que possamos crescer juntos em um mercado cada vez mais competitivo e de crescente expansão. Temos grandes expectativas em aumentar a penetração do nosso produto em todos os estados do Brasil”, afirma o gestor.

Para Bruna Schewinski, gerente de Mercado da Lojacorr, a empresa está buscando parcerias com companhias que trazem novas soluções para os corretores e aumentem o portfólio de ramos da Rede, fazendo com que o parceiro tenha mais possibilidades de consultas e cotações no caso de produtos similares. No caso da Asas Insurance, era uma das plataformas que faltava para complementar o aeronáutico, que é um produto bem competitivo e hoje com poucas empresas oferecendo. Em relação a Invest, a gama de seguros foi um diferencial de atração para a companhia, mas a grande oportunidade do momento é o Garantia de Depósito Recursal, que é novidade e está focado em pequenas e médias empresas. Alguns negócios, inclusive, já estão sendo feitos em conjunto desde o início da parceria. Para a Rede, a parceria com a Too Seguros vem em ótimo momento, devido ao Seguro Fiança, por atenderem com corretores especialistas nesse produto. “O foco é trazer novos produtos e ramos que auxiliem o profissional no atendimento das demandas dos clientes finais, diversificando carteira”, ressalta a executiva.

