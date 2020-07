Com o objetivo de diversificar o seu portfólio de produtos, a Prudential do Brasil anunciou mais um novo seguro para o ramo Vida Individual: o Vida Inteira 5.

O novo produto combina proteção completa para a vida inteira do segurado à facilidade de realizar o pagamento dos prêmios em tempo reduzido: nesse caso, em apenas cinco anos. As coberturas abrangem morte natural e acidental, invalidez permanente e total por acidente, dispensa de prêmio em caso de invalidez parcial e permanente e antecipação do capital segurado em caso de doença terminal com seis meses de sobrevida.

“O lançamento do novo produto simboliza a expertise da empresa em oferecer soluções para atender às necessidades específicas de cada consumidor. O seguro terá um grande apelo, por exemplo, para clientes que desejam se aposentar com seu planejamento sucessório organizado e quitado, evitando novos custos após a entrada nessa nova fase da vida” afirma a gerente de Produtos da seguradora, Fernanda Matta. A executiva reforça que “o prazo de pagamento mais curto também atenderá às empresas que buscam uma solução que ajude a estruturar financeiramente a redistribuição da participação da companhia no momento do falecimento de um dos sócios”.

Na esteira da novidade e buscando a diferenciação com produtos moldados ao perfil de cada cliente, a empresa lançou em setembro do ano passado um seguro no ramo de Doenças Graves, o qual lidera o ranking com 57% de market share: o DDR Modular. Composto por quatro módulos (Câncer, Doenças Cardiovasculares, Falência de Órgãos e Doenças Neurológicas), o produto engloba 25 doenças e cobre até duas indenizações para sinistros ocorridos em módulos distintos, além de outros benefícios.

Em apenas cinco meses o DDR Modular superou as expectativas de vendas e confirmou seu propósito de viabilizar uma cobertura de doenças para pessoas que possuem alguma condição preexistente ou histórico familiar. “Em um mercado em evolução como o de seguros, lançamentos como o Vida Inteira 5 e Doenças Graves Modular favorecem o despertar da população para a necessidade do seguro de vida, assim como contribuem para estimular a discussão na sociedade sobre o dever de cuidar e dar mais valor à proteção da vida e dos bens ”, finaliza Fernanda.

Bons números em um mercado aquecido em 2019

A companhia fechou 2019 com crescimento de 20% em relação ao ano anterior, havendo um faturamento de R$ 2,9 bilhões, um expressivo número de R$ 846 bilhões em capital segurado e mais de 2,4 milhões de vidas seguradas.

Leia mais: Prudential do Brasil implementa novidades em sua operação

Em paralelo, o setor segurador também se manteve aquecido no ano passado, com um aumento de 12,1% na receita anual, sendo a maior taxa desde 2012, totalizando R$ 270,1 bilhões (sem Saúde Suplementar e DPVAT), de acordo com a CNseg. Além disso, o ramo Vida Individual apresentou um crescimento de 71,2%, segundo a Susep.

N.F.

Revista Apólice