A produção do primeiro semestre de 2020 foi 27,75% superior ao mesmo período do ano passado na Rede Lojacorr. O total acumulado do ano (jan-jun) ficou em R$ 347,7 milhões. A produção de seguros até 30 de junho ficou em R$ 292 milhões (+17%). A produção de consórcios até 30 de junho ficou em R$ 20 milhões (+10,69%). Os demais segmentos tiveram produção de R$ 34 milhões (+1044%). Apenas no sexto mês do ano o resultado foi de R$ 57.923.991,52 na produção, sendo comercializados em Seguros R$ 50.536.889,19 (+22,63%); Consórcios R$ 5.024.669,00 (+19,07%) e Demais Segmentos R$ 2.362.433,33 (+1.532,46%), índices comparados ao mesmo mês do ano de 2019.

Os principais ramos comercializados cresceram, entre eles: Rural 341%, Transporte 100%, Riscos de Engenharia 77%, Saúde 68%, Vida 57%, RD Equipamentos 45%, Prestamista 29%, Auto Frota 28%, Responsabilidade Civil 20% e Residencial 15%, sendo que 84% das corretoras da Rede cresceram, com destaque para: SACS (Criciúma/SC); Afirmativa (Ipatinga/MG); Rosa Tavares (Itumbiara/GO); Probem (Campo Grande/MS); Silveira (Blumenau/SC); Forte Brasil (Curitiba/PR); A3 MG (Governador Valadares/MG); Sempre Bem (Belo Horizonte/MG); Opipari (Poços de Caldas/MG) e New Top Seg (Muriaé/MG).

Além disso, 42 Unidades também apresentaram aumento. As Top 10 foram: Vale do Aço/MG; Sul de Minas/MG; Campo Grande/MS; Belo Horizonte/MG; Mato Grosso/MT; Oeste do Paraná/PR; Campinas/SP; Itajaí/SC; Maringá/PR e Belém/PA. 90% dentre as principais companhias parceiras também tiveram alta, com destaque para: Mitsui, Zurich, Tokio Marine, Alfa, SulAmérica, Bradesco, Liberty, HDI Sompo e Unimed.

De acordo com o diretor Comercial da Lojacorr, Geniomar Pereira, o crescimento de dois dígitos nessa fase é um grande feito perante a economia nacional. “Obtivemos uma performance que comprova a superação, o foco e a força da empresa”, destaca o gestor, que comemora ainda a entrada de 22 novas corretoras de seguros para a Rede no mês de junho. No acumulado do ano, foram 103 novas corretoras de seguros que entraram na organização.

Em junho, os planos de consórcios da Rede Lojacorr Consórcios, administrada pela BR Consórcios, também apresentaram crescimento, sendo 19,07% mais que junho de 2019, tornando-se a 2ª melhor performance de 2020.

Pereira explica que o trabalho de medição diária dos resultados continua sendo feito, pois tem mostrado que esse tem sido um bom caminho para alcançar os objetivos. “Continuará sendo de extrema importância a mensuração diária para saber fidedignamente sobre os movimentos, como, por exemplo, da produção, dos protocolos, dos cancelamentos, do percentual de renovação, sobre qual companhia indica a maior perda, e de qualquer outro indicador que faça sentido para uma rápida tomada de decisão. A dedicação terá que permanecer intensa”, finaliza.

