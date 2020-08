EXCLUSIVO – A Previsul está comemorando 114 anos e por isso realizou uma live hoje, 31 de julho, para celebrar e anunciar novidades. O presidente da companhia, Renato Pedroso, contou sobre os lançamentos da seguradora para o próximo semestre, que têm como objetivo facilitar o dia a dia do corretor e tornar a empresa cada vez mais digital.

A primeira novidade é que a organização irá lançar uma Aceleradora de Negócios, que visa proporcionar ao corretor uma jornada personalizada para cada perfil através de uma nova experiência digital, potencializando os negócios e melhorando o atendimento ao segurado. Além disso, irá oferecer o cadastro de maneira 100% online, onboarding dos novos parceiros, consultoria de negócios, ferramentas digitais, atendimento via Previsul Soluciona e campanha de incentivo de vendas.

Outro lançamento para o próximo mês é a disponibilização de um BOT de vendas de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais via WhatsApp, no qual o corretor irá receber uma chave de acesso para administrar o negócio e oferecer os produtos da seguradora. “Isso vem para estreitar a relação com o consumidor, oportunizando um atendimento mais rápido e dinâmico. Tivemos uma ótima experiência desde que lançamos o primeiro BOT e, por isso, também queremos oportunizar aos corretores essa ferramenta para exponencializar seus negócios”, afirma Pedroso.

Ainda no oitavo mês do ano a companhia colocará no ar o novo Portal do Estipulante, que tem como missão otimizar o dia a dia dos parceiros para que eles foquem no atendimento ao cliente. “Oferecer uma ferramenta que possibilita fácil acesso às informações, como 2ª via de documentos, movimentação de vidas entre outros para o Estipulante, possibilita ao corretor entregar mais autonomia ao consumidor, ganhando mais tempo para gerar negócios”, diz o presidente.

Uma outra novidade é que até o final de 2020 a seguradora irá proporcionar uma jornada de sinistro 100% online. “Atualmente nós já realizamos o acompanhamento do sinistro de forma digital, mas nosso objetivo é sempre evoluir e atender às necessidades dos nossos parceiros e segurados. Vamos integrar a jornada ao sales force com o CRM, o que garantirá uma rastreabilidade ainda maior do processo de sinistro, oportunizando não apenas o sinistro 100% digital mas também uma regulação mais rápida e eficiente”, ressalta o executivo.

A empresa também investiu em uma nova identidade visual, fazendo uso de cores vibrantes e pictogramas para deixar seu design mais moderno. Além disso, o site da companhia também passará por reformulações até o final do ano, visando oferecer um layout mais atrativo e moderno.

“Neste momento de pandemia tão difícil que estamos passando, quero agradecer aos colaboradores que trabalham sempre com muito suor e dedicação independente de estar em home office ou no escritório. Nos últimos 6 meses estamos focados em construir novas tecnologias e aprimorar as que já existem, e isso não seria possível sem a força da nossa equipe”, finaliza Pedroso.

Nicole Fraga

Revista Apólice