O presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), Octávio Perissé, participou nesta segunda-feira, 13 de julho, do Café com Seguro Live, promovido pela Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

Sob o tema “Vida e Previdência: o que vem de novo por aí?”, ele comentou o atual cenário desses ramos, debatendo com os demais participantes Nilton Molina, presidente do Conselho de Administração da Mongeral Aegon Seguros e Previdência e do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon; e Silas Seiti Kasakaya, presidente do CVG-SP.

Perissé afirmou que, em sua visão, os jovens na faixa dos 30 a 40 anos de idade, até mesmo antes da pandemia, já entendiam o valor do seguro de Vida. “Mas esse momento mexeu bastante com as pessoas, principalmente com os mais novos, e acredito que a procura será maior quando a quarentena passar. Vejo essa geração mais preocupada com o seu futuro. Até mesmo ao buscar um emprego novo, benefícios como o seguro de Vida, uma Previdência Privada, pesam muito e realmente fazem a diferença”, avaliou.

Além disso, ele frisou o papel das seguradoras ao realizar o pagamento de indenizações nesse momento delicado. “O segmento de benefícios tem uma função social muito importante, tanto na reparação financeira quanto na manutenção da qualidade de vida, e as companhias puderam mostrar o seu lado humano”, elogiou.

No início da transmissão, foi o diretor de Fóruns Acadêmicos da ANSP, Edmur de Almeida, quem deu as boas vindas a todo o público e convidados. Ele explicou que o objetivo da instituição, bem como das lives que vem realizando, é compartilhar conhecimento para fomentar o desenvolvimento dos Seguros, da Previdência e atividades afins.

Já o presidente da Academia, João Marcelo dos Santos, fez a abertura, dedicando um momento especial para demonstrar a sua honra em dividir o debate com Molina, em suas palavras, “a maior autoridade em seguro de Vida e Previdência do país”. Ele pontuou que os mercados em pauta ainda não têm arrecadação suficiente e, apesar do avanço nos últimos anos, ainda tem muito a crescer. “Com a grande mudança de paradigma que vivemos hoje, a forma de produzir esse futuro é discutindo”, acrescentou.

A live contou também com a coordenação do diretor Lucio Antonio Marques. O debate completo está disponível no canal da ANSP no YouTube.

N.F.

Revista Apólice