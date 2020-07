O Porto Seguro Consórcio mobilizou o time interno para desenvolver benefícios e ações especiais para impulsionar novos negócios neste período delicado da economia. Para os clientes que contratarem o Consórcio de Imóveis da companhia, no grupo exclusivo Plano Flex de Imóvel, contam com 25% de redução nas parcelas até a contemplação, sendo que a diferença será paga após a contemplação, oportunidade de darem lance embutido de 30% e lance fixo de 40%. “Estamos dobrando os nossos esforços para ajudar os nossos parceiros e clientes a superar as adversidades econômicas, neste momento delicado”, explica a gerente de Produto da empresa, Bruna Norte.

Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (Abac), o segmento de imóveis cresceu 76,8% no 1º trimestre de 2020 e acumulou R$ 3,36 bilhões ao alcançar o total de 21,88 mil contemplações. Em março, foram registrados 966,76 mil participantes ativos e R$ 165,99 mil de tíquete médio. “Para quem tem planos de investir neste momento na aquisição da casa própria, apartamento ou terreno, o Sistema de Consórcio é uma boa opção. Não tem juros e a taxa administrativa é embutida nas parcelas do financiamento”, reforça Bruna.

No Porto Seguro Consórcio, o cliente é assessorado em todas as fases, desde consultoria na hora da venda até a solução de pendências e o momento de contemplação. “Nossa preocupação é oferecer mais conforto e segurança na hora da contratação, esclarecendo todas as dúvidas e apresentando todas as possibilidades que contempla o investimento”, explica a executiva.

O cliente irá pagar a taxa de administração, o fundo de reserva e o seguro de vida, que são diluídos ao longo do período do grupo, trazendo mais flexibilidade aos consumidores. Além dos sorteios mensais, o beneficiário pode ofertar lances, o que aumentam as chances de contemplação. Nessa modalidade, ele ainda pode utilizar o FGTS para o lance, potencializando as chances de ser contemplado mais rápido.

As cotas disponíveis variam de R$ 55 a R$ 500 mil e as parcelas podem ser contratadas a partir de R$ 349,00 e em até 200 meses para pagamento. E dentro do novo plano Flex de imóvel a empresa condições diferenciadas, com cotas de R$280 a R$560 mil. Mais informações sobre os planos do Porto Seguro Consórcio festão disponíveis no site.

