A partir de agora os corretores podem reforçar aos clientes do Cartão de Crédito Porto Seguro que ao abastecer os seus veículos nos postos da Shell equipados com Shell Box por meio do aplicativo do Cartão, será concedido 2% de desconto em qualquer combustível (comum ou aditivado) e o valor será creditado diretamente na fatura do cartão. A novidade, que devolve parte do dinheiro para o consumidor, é uma mobilização das marcas para oferecer um recurso que reduz os riscos de contágio, por evitar a necessidade de sair do carro para realizar o pagamento e o manuseio de maquininhas de cartão.

O diretor do Porto Seguro Financeira, Ricardo Kaoru, reforça que boa parte dos serviços utilizados pelos clientes do Cartão já podem ser realizados com segurança em diversos dispositivos (celulares, computadores e tablets). Como, por exemplo, desbloquear e bloquear o cartão, consultar fatura, gerenciar compras e, agora, abastecer o carro. “Estamos entusiasmados com essa parceria, que será mais um recurso para proteger os nossos consumidores neste momento que exige cuidados, além de proporcionar mais comodidade no momento do pagamento e gerar economia no orçamento deles”, afirma o executivo.

A novidade está disponível somente para cartões titulares e Pessoa Física de todo o país, em mais de 3.500 mil postos da rede Shell. Para receber o desconto direto na fatura não precisa fazer nenhum cadastro, basta apenas abrir o aplicativo e realizar o pagamento por lá.

“Neste momento de incertezas e preocupações, continuamos firmando novas parcerias que trazem benefícios para nossos clientes e estimulem formas mais seguras de realizar ações simples do dia a dia, como ir ao posto abastecer o veículo”, explica Marcelo Couto, diretor de Marketing da Raízen, licenciada da marca Shell.

