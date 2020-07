Após bons resultados com a ação promocional no mês de maio, a Porto Seguro promove até a próxima sexta-feira, 10 de julho, uma nova edição do Mega Week do seguro residencial. Durante a ação, corretores poderão ofertar o seguro com condições diferenciadas para novas apólices e também para renovações de outras seguradoras.

No período, o produto será ofertado com 10% de desconto e poderá ser parcelado em até 12x sem juros no Cartão de Crédito Porto Seguro, opção que ainda conta com mais 5% de desconto. Aos que adquirirem o seguro com cartões de outras bandeiras poderão parcelar em até 6x sem juros, também com 10% de desconto da semana.

Marcel Tornero, gerente de Ramos Elementares da companhia, destaca que a semana promocional é uma oportunidade não apenas para os corretores, mas também para quem tem interesse em adquirir um seguro residencial. “Ainda que, aos poucos, estejamos retornando às atividades, muitas pessoas seguem em casa e precisam que o lar esteja funcionando perfeitamente. Essas vantagens oferecidas na Mega Week servem como motivação para adquirir essa proteção”.

A importância de contar com um seguro residencial

O seguro residencial ampara diversas situações do cotidiano, evidenciadas em um período como o atual, em que diversas pessoas seguem trabalhando de casa, por exemplo. Vários aparelhos eletrônicos ligados ao mesmo tempo podem sobrecarregar a rede elétrica e causar prejuízos aos utensílios que necessitam de ligação com o sistema de energia.

O produto atende a diferentes tipos de residências, como de uso habitual, para imóveis premium e de temporada. Todas as opções contam com uma cobertura básica, que ampara prejuízos causados em casos de incêndio, explosão, fumaça e quedas de aeronaves. Além disso, podem ser contratadas mais de 15 outras coberturas que amparam diversas situações, como roubo ou furto, dano elétrico, danos a terceiros, quebra de vidros e vazamentos.

Leia mais: Seguro residencial é aliado na prestação de serviços durante a quarentena

Portanto, os descontos desta Mega Week são uma grande vantagem para os clientes e para os parceiros corretores, que passam a contar com um reforço na argumentação da hora da venda. Mais informações estão disponíveis no site.

N.F.

Revista Apólice