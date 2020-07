A Rádio Bradesco Seguros lançou uma série de três episódios com o Leonardo de Freitas, diretor da Organização de Vendas da Bradesco Seguros, sobre as oportunidades do mercado segurador diante do cenário da pandemia. A cada terça-feira, será disponibilizado um novo episódio no Programa Papo Seguro. O tema da estreia abordou os reflexos do planejamento financeiro pós-pandemia. O podcast também estará disponível em diferentes plataformas digitais, como: Spotify, Google Podcasts, CastBox, Tune In, Deezer e Itunes.

Para Freitas, o período de isolamento social ampliou a consciência da população sobre proteção e longevidade financeira. Além disso, a venda digital tem se tornando um importante exponencial para potencializar a oferta de seguros, e ao mesmo tempo, romper as barreiras físicas e atrair uma série de novos perfis, um exemplo disso é a geração millenials, que traz um rejuvenescimento para o setor.

O “novo normal” apresenta desafios, mas também muitas oportunidades para que os corretores de mercado ampliem suas abordagens sobre os diversos tipos de seguros. “Diante de um consumidor mais atento e buscando por mais proteção, a retomada da economia possibilitará um novo ciclo para a indústria de seguros, expandindo a oportunidade para a oferta de produtos, como: saúde, vida, previdência, bens patrimoniais e sobretudo o seguro residencial”, destaca o executivo.

A pandemia tem acelerado uma mudança de mindset nas pessoas com relação ao mercado de seguros, por exemplo, no ramo de vida, os brasileiros passaram a dar mais importância a proteção pessoal e familiar. “Em previdência, após longos debates em torno da reforma, percebemos que as pessoas também estão buscando assumir a direção do seu próprio futuro financeiro. Com isso, o papel do corretor é se conectar com seus clientes e entender as suas reais necessidades, customizando uma oferta que venha de encontro com o momento de vida desse potencial consumidor”, completa Freitas.

A contratação do seguro residencial também passa a ter outro valor para a população, pois o período de isolamento social reforça ainda mais a concepção da proteção do imóvel, devido ao aumento do uso de eletrodomésticos, além disso, os lares tornaram-se o novo ambiente de trabalho das pessoas.

Nos próximos episódios, ainda será possível conferir os seguintes temas: produtos que ganharam mais espaço de oferta durante a pandemia; tendências do setor; aumento da contratação de seguros entre os jovens; o processo de transformação digital entre outros assuntos.

N.F.

Revista Apólice