Mesmo com a pandemia provocada pelo coronavírus e as mudanças na rotina do expediente, a PFJ permanece incentivando suas equipes de vendas para que todos tenham motivação e dêem continuidade ao cumprimento das metas padronizadas pelos supervisores. Desde o dia 1 de julho os consultores contam com o “Seja Digital com a PFJ”, onde é possível acumular pontos para serem trocados por prêmios. A campanha vai contemplar os melhores profissionais com celulares, tablets ou notebooks.

De acordo com Fabio Souza, um dos sócios da empresa, foi preciso refazer todo planejamento, criar um Comitê de Inovação e sempre ter em mente que as bonificações por melhores resultados precisaria ser mantida de qualquer jeito. “A pandemia virou de pernas pro ar toda rotina das empresas e da sociedade. Quando pensamos nos impactos da economia, percebemos muitas empresas fechando e não tendo perspectivas para o futuro. Elaboramos uma estratégia, com a finalidade de auxiliar nossas equipes de vendas e manter todo o time motivado, tendo a premissa de produzir e ter suporte mesmo em tempos difíceis. Manteremos as campanhas e estaremos sempre ao dispor de todos os nossos clientes e colaboradores”, explicou.

O Comitê de Inovação trabalha em prol de projetar o plano de gestão financeira, o departamento comercial e as ações planejadas, que serão implantadas no presente e no futuro. Como parte desse processo, os profissionais de vendas da empresa estão tendo acompanhamento. A tendência é que tais impactos nas dinâmicas de trabalho se estendam depois da pandemia e as premiações serão constantes, na condução do fechamento de toda produção da corretora.

