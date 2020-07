O diretor comercial da SudaSeg, David Novloski, participou no dia 17 de julho de evento online do Clube dos Seguradores da Bahia. Na oportunidade, o executivo falou dos desafios e oportunidades do mercado de microsseguros.

Novloski enfatizou a função social dos microsseguros, que se destinam a proteger a população de baixa renda, microempreendedores informais e formais, pequenos agricultores familiares, motoboys, empregados domésticos entre outras categorias.

Cerca de 150 milhões de brasileiros não têm cobertura securitária, alertou o executivo. “Para quem possui renda maior, às vezes não faz sentido pagar R$5,00 por uma apólice de R$20 mil de seguro de vida. No entanto, 72% da população brasileira tem rendimento igual a um salário mínimo. Para esse público, uma apólice de R$20 mil equivale a quase 24 meses de receita”.

Entre os desafios para expandir a comercialização do produto, Novloski citou o valor do tíquete médio e a margem de remuneração, considerados “baixos” por alguns corretores. “Quando o corretor conhece o perfil e as necessidades do cliente, consegue ampliar a oferta de produtos e, consequentemente, sua margem de ganhos”, ressaltou.

N.F.

Revista Apólice