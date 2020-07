A diretoria do Sincor-RS comunicou o falecimento de um ícone do mercado segurador gaúcho, Miguel Junqueira Pereira, aos 93 anos, no dia 21 de julho.

Junqueira foi presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul (Sindseg-RS) entre 1986 e 2010. Durante 55 anos atuando no setor segurador, ocupou diversos cargos diretivos em entidades representativas, sempre granjeando simpatia e consideração.

Oficial da reserva do Exército Brasileiro, componente da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), participou, por mais de 30 anos, do Conselho de Administração da Previdência do Sul, hoje a Previsul Seguradora. Atuou no GBOEX e foi presidente da Federação Nacional de Seguros Gerais.

A entidade, em nome dos corretores profissionais de seguros do Estado, lamenta a morte de Junqueira, que sempre demonstrou grande respeito e consideração pela categoria.

O CVG-RS, através de sua presidente, Andreia Araújo, prestou homenagem ao executivo. “Toda perda é computada como certa e sempre lastimada, mas algumas realmente custamos a acreditar, pois com facilidade nos esquecemos da finitude e nos remetemos a sensação de que nunca deveriam acontecer. Na última noite perdemos não apenas uma das pessoas mais importantes e de fato emblemática para o mercado segurador, mas perdemos um amigo”, diz Andreia.

Em função dos protocolos de isolamento social, a cerimônia de despedida ficará restrita à familiares próximos.

