Especialistas de saúde da MDS Brasil desenvolveram uma ferramenta de análise para reforçar as medidas de segurança corporativa e viabilizar o retorno presencial às atividades. A Pesquisa de Mapeamento da covid-19, feita com base nos princípios do Protocolo de retomada da corretora, tem o objetivo de coletar dados dos funcionários de empresas que aderirem à solução. A partir de tais indicadores, torna-se possível medir comportamentos e perfis e gerar um relatório dos principais pontos de vulnerabilidade a serem corrigidos.

A partir do preenchimento de um questionário pessoal, os dados coletados são analisados e elencados em dashboards, facilitando a leitura e interpretação dos pontos críticos nos times e nas operações. Com base nos resultados, os gestores poderão reforçar as estratégias de proteção necessárias para uma volta mais cautelosa e segura aos escritórios.

Totalmente online e constituído de perguntas simples e rápidas, o questionário mapeia questões importantes relacionadas aos fatores de risco de cada trabalhador e de sua família e também permite que o respondente indique sintomas possivelmente relacionados ao coronavírus por meio de uma autoavaliação. A ferramenta é indicada a toda e qualquer empresa como uma iniciativa adicional para restringir a proliferação do vírus nos espaços de trabalho.

Leia mais: Mercado segurador demonstra cautela para retorno de atividades presenciais

N.F.

Revista Apólice