Para impulsionar a inovação no segmento de seguros e ao mesmo tempo permitir aos alunos de MBA vivenciar um desafio prático, a Mapfre e o Centro Universitário FIAP acabam de firmar uma parceria de desenvolvimento acadêmico.

A iniciativa faz parte da estratégia de inovação da seguradora, que busca contribuições externas, em especial no meio acadêmico, para mapear novas ideias e oportunidades para desenvolvimento do setor. “O nosso mercado está em transformação, é preciso sempre manter contato com o ambiente externo para estar preparado para as demandas da área. Esse tipo de ação traz novas ideias e soluções”, afirma Flávia Varga, head de Inovação da companhia.

Estudantes dos cursos de MBA em Gestão de Tecnologia e em Gestão de Negócios desenvolverão projetos focados nos desafios de negócios da empresa. Participam cerca de 80 alunos, que receberão a mentoria de executivos das áreas técnicas, de inovação e de backoffice da seguradora. Para o desenvolvimento dos projetos, os estudantes utilizarão diversas metodologias ágeis.

Os três trabalhos de destaque serão anunciados em uma cerimônia on-line, que acontece em setembro, e receberão um prêmio em dinheiro. Além disso, dependendo das propostas, o projeto poderá ser implementado na companhia.

