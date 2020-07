A Liberty Seguros lança mais uma edição de sua Academia Digital, treinamento criado para capacitar corretores a vender seguros por meio redes sociais. Desde a sua primeira edição, em 2018, o curso já impactou mais de 1.000 pessoas e, neste ano, o foco será habilitar os corretores parceiros em novas formas de marketing digital, incluindo integração com processo de geração e gestão de leads.

Nos módulos anteriores do curso, a companhia ajudou corretores a promoverem e desenvolverem seus negócios por meio de canais como Facebook, Instagram e Google Ads, além de ensiná-los as melhores práticas de utilização do WhatsApp Business como ferramenta de atendimento aos clientes.

Na terceira edição do programa, os parceiros terão acesso à novas dicas de marketing digital, informações sobre ciclos de vendas e ferramentas para gestão de clientes potenciais, também conhecidos como leads. O novo treinamento será dividido em 10 vídeo-aulas ministradas por Lorran Souza, especialista em marketing digital e parceiro da companhia desde a primeira temporada da ação. Os temas das aulas são:

– “O funil de vendas e o consumidor na era digital”

– “A importância de um site no processo de captação de leads”

– “O que são landing pages e como a sua deve ser”

– “Ferramentas para gestão de leads”

– “A importância do marketing de conteúdo”

– “Mensure os resultados e aprimore sua estratégia”

– “Os benefícios do trabalho baseado em leads qualificados”

– “Estratégias de SEO em produção de conteúdo”

– “Como fazer e-mail marketing”

– “Case: Entrevista Corretor Liberty”

O curso terá início no dia 04 de agosto e os módulos serão divulgados nas semanas subsequentes, com o último disponibilizado no dia 25/08.

No dia final de setembro haverá ainda um novo webinar com o especialista, exclusivo para os corretores que assistiram todas as aulas e se destacaram nos testes. Dentre estes, serão selecionados dez nomes para concorrer a uma mentoria gratuita com Lorran, fornecida como prêmio pela seguradora.

“Desde a primeira edição o nosso objetivo foi desenvolver os corretores para ajudá-los a crescer junto com a companhia, expandindo suas carteiras por meio do digital”, diz Marcos Machini, vice-presidente Comercial da empresa. “Com a expansão do digital e a crescente variedade de plataformas disponíveis, é indispensável que os parceiros estejam preparados para atender as demandas nesses novos formatos e tenham estrutura para administrar seus clientes em potencial de maneira eficiente”, completa.

As aulas das primeiras edições da Academia Digital continuam disponíveis para que todos os interessados possam assisti-las desde o início, mas não é necessário ter participado das edições anteriores para participar dessa sequência. Para ter acesso à nova edição do programa e às edições passadas, basta acessar a Plataforma de Treinamento no Meu Espaço Corretor.

N.F.

Revista Apólice