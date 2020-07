Pensando no crescimento de corretores junto à companhia, a Liberty Seguros vem realizando desde o início da pandemia uma série de treinamentos online para esse público. A seguradora, que oferece cursos digitais desde 2016, aumentou sua gama de opções durante a quarentena, impactando e desenvolvendo mais de 15 mil profissionais no período.

Treinamentos

Os treinamentos da companhia são focados em diversos temas, que vão desde os produtos que a seguradora oferece até assuntos mais amplos, como inovação e produtividade.

Todos os meses a empresa vem lançando cursos novos na plataforma, os últimos liberados foram: “Cultura de Mudanças”, que incentiva o desenvolvimento dos corretores participantes em momentos desafiadores; “O Cérebro do Líder”, que trabalha o desenvolvimento do senso de liderança nos parceiros; e o “Vida em Grupo”, que faz parte da campanha “Na Vibe do Vida” da seguradora lançada esse mês.

Os cursos estão disponíveis no Meu Espaço Corretor, seção do site da seguradora voltado exclusivamente para os parceiros, além de dar ao participante “Moedas Liberty”, que podem ser convertidas em prêmios posteriormente.

Além disso, a organização disponibilizou também uma trilha exclusiva para o aperfeiçoamento do inglês dentro da plataforma. São 4 cursos oferecidos para auxiliar no dia a dia dos profissionais, com conteúdos como: Inglês para reuniões – Básico; Inglês para reuniões – Avançado; Inglês para Apresentações; e Inglês para Negociações.

Desde o início da pandemia, a seguradora já disponibilizou cursos nos temas:



– “Mindfulness: o poder da presença”;

– “Oficina de vendas: planejamento, estrutura e ações”;

– “Criatividade e Disrupção”;

– “Trabalho Remoto: Como se manter produtivo e gerir o tempo”;

– “Planejamento do Tempo”;

– “Liderança: como inspirar e influenciar positivamente”;

– “Como liderar equipes em trabalho remoto”.

Webinars

A companhia também realizou uma série de webinars com especialistas e lideranças da empresa durante a quarentena. O projeto já contou com 14 turmas desde o início da pandemia e tem foco nos produtos das frentes de atuação da organização, como Auto e Vida.

No mês de junho, os webinars para parceiros foram concentrados em produtos do segmento de Vida, especialmente aqueles participantes da campanha “Na Vibe do Vida”. Para os próximos meses, a seguradora prevê webinars com foco no aperfeiçoamento da língua inglesa, treinamentos sobre produtos da linha de Comércio e Serviços, automóveis e as ferramentas digitais que a companhia oferece. A expectativa da empresa é realizar mais de trinta webinars até o final de 2020.

“Entendemos que a capacitação é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos corretores. Neste período de isolamento social, queremos oferecer conteúdos para que os parceiros possam dedicar tempo para adquirir novos conhecimentos, que com certeza irão ajudá-los a enfrentar os desafios pós pandemia e crescer junto à companhia”, afirma Marcos Machini, vice-presidente Comercial da seguradora.

N.F.

