Em situações de crises como esta que estamos vivenciando com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as pessoas tendem a buscar melhores formas de ajustar suas despesas e como adequá-las ao orçamento da casa. Pensando nesta “Economia Inteligente”, a Ituran Brasil lançou sua nova campanha do Ituran com Seguro (ICS), ideal para quem quer segurar seu veículo, mas não consegue, muitas vezes, arcar com os valores das apólices tradicionais.

Quem contratar o produto até 31 de julho vai ganhar 3 meses grátis de proteção para vidros pela Autoglass. Além disso, quem adquirir o seguro no cartão de crédito tem um desconto de 25% na primeira mensalidade para pagamentos em até 3 vezes, e a instalação domiciliar do rastreador será gratuita.

“Nesse momento delicado provocado pela quarentena e a pandemia do coronavírus (covid-19), no qual muitos perderam renda, seja por redução nos salários ou pela perda do emprego de um dos membros da família, o seguro atende quem precisa proteger seu patrimônio sem abrir mão da qualidade, se tornando uma economia inteligente”, afirma Roberto Posternak, diretor comercial da seguradora.

Segundo Posternak, a chegada da Autoglass no pacote do Ituran com Seguro, que é fruto de parcerias com companhias como HDI Seguros, Liberty Seguros, Mapfre e Tokio Marine, mostra que a empresa segue trabalhando e buscando soluções inteligentes aos parceiros. “O lançamento da campanha ‘Economia Inteligente’’ mostra que não paramos por causa da pandemia. Estamos trabalhando, inovando e inventando novos produtos para o bem-estar dos nossos clientes”, finaliza.

Revista Apólice