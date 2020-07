O Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil) realiza nesta quinta-feira, 02 de julho, mais uma edição do “Quinta com Benefícios”, que tem como objetivo aproximar profissionais do segmento de benefícios para dialogar sobre o mercado de seguros.

“Temos vivido um novo tempo, onde o seguro de vida e planos de saúde nunca estiveram tanto em debate, quer seja por abrangência de coberturas, exclusões ou adequações de condições gerais”, afirma a presidente do Instituto, Joceli Pereira, reforçando que os encontros são virtuais e quinzenais. “Nossos associados têm trazido palestras e temos deixado elas acessíveis para todo o mercado de seguros.”

Na avaliação de Fabio Remer, gerente da filial Curitiba / Campos Gerais da Sancor Seguros e diretor Financeiro do ISB, existe uma grande oportunidade a ser explorada por seguradoras. “Este é um momento importante para que possamos disseminar a importância do produto em geral, e não a comercialização apenas quando precisamos. No Brasil, ainda existe a cultura de que o seguro de vida é supérfluo. Precisamos mudar isso”, afirma.

Nesta semana, o tema será “Oportunidades e inovação em seguros de pessoas nos dias atuais”, que terá a participação do diretor geral da Sancor Seguros, Leandro Poretti, e demais executivos da companhia. O encontro será às 9h e é aberto ao público. Os interessados em acompanhar devem acessar o link.

O Instituto realiza palestras, cursos, seminários, pesquisas, mentoria e mediação, promovendo o desenvolvimento do mercado de seguros e a atualização dos profissionais que atuam no segmento. Mais informações estão disponíveis no site.

