Recém lançado pela ENS em formato intensivo, o curso para Habilitação de Corretores de Seguros: Todos os Ramos já conta com alunos para o início das aulas. É o caso do administrador de empresas João Roberto Cardoso, que garantiu vaga recentemente.

Após anos atuando como gerente Comercial em uma seguradora, Cardoso vislumbrava fazer o curso na modalidade presencial. Com a pandemia do novo coronavírus e a criação da versão online e intensiva, decidiu que era o momento de iniciar a formação. “O fato de ser intensivo colaborou ainda mais para eu me inscrever, pois a rapidez pode ajudar a entrar mais rápido no mercado, de forma efetiva”.

O aluno acredita que, mesmo diante da pandemia, há muitas oportunidades de negócios para o corretor de seguros. “Em tempos de mudança de conceitos, como agora, a profissão ganha um novo contorno, que tem como diferencial o atendimento personalizado à necessidade do cliente”, ressalta.

Com expectativa positiva em relação ao programa, Cardoso faz planos. “Ao final do curso, pretendo tirar o registro na Susep e trabalhar de forma autônoma, podendo focar no meu próprio negócio para criar uma carteira robusta e que possa ser ampliada continuamente. No ramo da corretagem de seguros, o tratamento faz a diferença para conquistar e fidelizar o segurado”, avalia.

Inscrições abertas

Para quem deseja seguir os passos de Cardoso, o curso intensivo alia a flexibilidade do ensino a distância à experiência de quem está em sala de aula, já que metade do conteúdo será apresentado em aulas ao vivo. Assim, os alunos terão contato direto com professores e colegas de turma.

As aulas gravadas, por sua vez, permitem maior autonomia para estabelecer ritmo e horário dos estudos. Além dos vídeos e da interação em tempo real, serão disponibilizados materiais interativos, tutorias especializadas, e-books e exercícios.

A primeira turma terá início em 3 de agosto. As matrículas podem ser realizadas até 30 de julho no site da entidade, onde mais informações estão disponíveis.

N.F.

Revista Apólice