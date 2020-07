A Icatu Seguros inicia a partir desta quarta-feira, 15 de julho, as inscrições do seu programa de estágio Nova Geração. As vagas são voltadas para estudantes a partir do segundo período e que estejam, no mínimo, a um ano e meio da formatura em cursos como Tecnologia da Informação, Ciências da Computação, Engenharias, Estatística, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda e Administração.

A companhia investiu no último ano mais de R$ 116 milhões em ações ligadas à inovação. O programa também é uma oportunidade de se conectar com esses jovens e como suas diferentes visões podem agregar ao dia a dia da companhia.

Especialista em pessoas, a seguradora tem como um de seus maiores compromissos cuidar de quem trabalha diariamente para entregar os melhores serviços e resultados aos clientes. O resultado desse trabalho vem através de reconhecimento. A organização foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil por cinco vezes consecutivas segundo o ranking Great Place to Work (GPTW), e este ano foi reconhecida também pela premiação GPTW Mulher, que promove discussões sobre o posicionamento da mulher na sociedade e indica anualmente as 70 empresas com as melhores práticas e iniciativas no tema.

O programa de estágio é uma oportunidade de desenvolver atividades relevantes para a carreira e direciona o desenvolvimento profissional dos participantes com vivências, treinamentos e uma dinâmica de rodízio de trabalho. Assim, é possível que o estagiário atue em diferentes funções ao longo do tempo, potencializando seu aprendizado e também contribuindo para que os jovens descubram seus campos preferidos de atuação.

Após o cadastro de currículos e realização de provas online, os aprovados participarão de dinâmicas de grupo também de forma remota. A última etapa contempla painéis com executivos de diversas áreas da companhia. As vagas contam com pacote de benefícios, além da remuneração mensal, que incluem assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição, bolsa natalina e seguro de vida.

Leia mais: Icatu reformula cursos online e gratuitos sobre finanças pessoais

“Nosso negócio é cuidar do presente e do futuro das pessoas. Ao longo de 2019 retornamos para a sociedade mais de R$ 800 milhões em pagamentos de renda, indenizações e sorteios, por exemplo. Para isso contamos com colaboradores motivados, questionadores e que são os principais responsáveis por seguirmos com o propósito de construir um Brasil onde as pessoas e famílias estejam financeiramente protegidas e assistidas em todas as fases da vida”, afirma Camila Asenjo, diretora de Pessoas da seguradora.

Os candidatos podem se inscrever neste link até o dia 31/07.

N.F.

Revista Apólice