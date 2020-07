O Grupo Nunes & Grossi Benefícios anunciou oficialmente nesta segunda-feira (13/7) o administrador de empresas e especialista em finanças Willy Maxwell como seu novo CEO.

Profissional com conhecimento de gestão, Maxwell foi responsável pela implementação de diversos projetos no Brasil e no exterior. Além de administrador de empresas, também possui formações complementares no Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da Fundação Dom Cabral e no Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT), em Boston (EUA).

O novo executivo agrega sua liderança e experiência à empresa em meio aos desafios impostos pela pandemia da covid-19, a começar pela operação em home office. Serão dele as decisões estratégicas em todos os setores de atuação do Grupo: os mercados de saúde suplementar e de seguros de saúde, odontologia e vida, segmentos de adesão, PME e corporativo. Para isso, conta com uma trajetória de desenvolvimento do trabalho em equipe e a implantação de conceitos multifuncionais nas diversas áreas corporativas.

“Não existem soluções acadêmicas para contornar o momento social e econômico pelo qual estamos passando. Profissionais e gestores estão sendo testados na prática e ao me juntar ao Grupo espero contribuir com este processo de transformação internamente. Acredito em uma gestão transparente, horizontal e com foco total no cliente”, comenta Maxwell.

Serenidade e inovação

Para os sócios do Grupo, o investimento em um profissional com a trajetória e o perfil do novo CEO reitera a premissa da empresa em buscar a inovação, a valorização das pessoas e a responsabilidade social.

“Apostamos no novo para enfrentar os desafios em um mercado que, como não poderia deixar de ser, também passa por mudanças. Mas seguimos com o mesmo compromisso: contribuir para um mundo mais humano, engajado e sem preconceitos”, ressaltam os sócios Pedro Luiz Nunes Conceição, Vinício Grossi e Viviane Grossi.

