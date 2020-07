O Grupo Mongeral Aegon acabou de criar a Diretoria de Estratégias Públicas. A área terá como objetivo o planejamento, estruturação, negociação e eficiência dos contratos relacionados a este setor. A posição será ocupada por Arnaldo Lima. O executivo é economista e administrador, formado pela University of Central Oklahoma, nos Estados Unidos.

Ao longo da sua trajetória profissional, Lima foi conselheiro fiscal e de administração de várias empresas, dentre elas a BB Gestão de Recursos, Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários (BB DTVM), BB Banco de Investimento (BB BI), o Banco do Nordeste (BNB), Caixa Econômica Federal (CEF) e BNDES FINAME.

Em passagens recentes, o executivo atuou em ministérios, como secretário de Educação Superior do ministério da Educação e como secretário-Adjunto de Política Econômica do ministério da Fazenda, além de assessor Especial e diretor de Assuntos Fiscais e Sociais do ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

N.F.

Revista Apólice