A GEO lançou na última semana o vídeo “Home Equity no Brasil”. A iniciativa sucede o lançamento do estudo “Home Equity: determinantes o crescimento da modalidade no Brasil” e busca disseminar o conhecimento sobre as características e potencial da modalidade de crédito, bem como sobre o papel do seguro nessas operações.



O Home Equity, também conhecido como Crédito com Garantia de Imóvel (CGI) ou Refinanciamento, é um produto que oferece juros menores, prazos maiores e na comparação com outras modalidades de crédito é mais acessível.



No estudo, o cenário macroeconômico e a digitalização do mercado financeiro foram enfatizados como alavancas importantes para o crescimento da modalidade.

“Criamos este material para preencher a lacuna de informações sobre esse tópico. Analisamos o panorama local e também conversamos com os principais players digitais desse setor”, afirmou Rossana Costa, diretora da empresa.

Leia mais: GEO disponibiliza modalidade de sinistro ágil em plataforma digital



Amanhã, 08 de julho, a executiva conversa com a VP de Home Equity da Creditas, Viviane Sales, sobre a digitalização dos mercados financeiro e segurador. A conversa será transmitida ao vivo, a partir das 16h. Inscrições podem ser realizadas neste link.

N.F.

Revista Apólice