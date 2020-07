A Generali lançou sua primeira campanha publicitária global em seus 189 anos de história, unicamente focada em celebrar seus mais de 150 mil distribuidores. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a agência de Marketing e Comunicação Dentsu, encarregada da criar e fornecer uma plataforma de comunicação global para a estratégia “Lifetime Partner” da seguradora.

Além de destacar o fundamental papel que um distribuidor atua, eles utilizam o contato humano para criar produtos customizados e serviços para os clientes. A ação publicitária os coloca em um estágio central que oferece uma única possibilidade para criarem suas próprias campanhas locais e se posicionarem como pontos de referência a seus clientes.

Existem três fases para toda a campanha, a primeira com foco nos distribuidores. A segunda, que começará em outubro, será dedicada à marca, enquanto a terceira projetará os principais hallmarks de 2021.

Isabelle Conner, head de Marketing da companhia, afirma que “construir uma marca forte é um dos pilares da estratégia para 2021. Isso significa oferecer uma experiência multicanal, produtos e serviços sob medida que se conectam emocionalmente com os clientes. Essa é a razão de querermos começar agora com uma mensagem ousada, especialmente quando a vida recomeça após a pandemia da covid-19.” A executiva ressalta que “vermelho é nossa cor, representa nossa empatia e humanidade, enquanto nossa atitude é nosso espírito, paixão, dinamismo e proatividade. Essas são as qualidades que as pessoas estão procurando em uma marca, qualidades que adicionam valor à vida dos consumidores”.

