A Campanha Desafio 2020 do Gboex tem muitas oportunidades para os corretores parceiros da empresa. Até 31 de dezembro, os profissionais inscritos, ou que venham se cadastrar na entidade, e que estejam com produção ativa, concorrem a um cruzeiro marítimo com destino a Salvador (BA) com muitas atrações, além de tablets.

O incentivo tem abrangência em todo o País e o regulamento está disponível no Portal do Corretor, que também apresenta a descrição dos prêmios e das metas propostas. “As campanhas promovidas pela empresa seguem em andamento, mesmo durante o período de mudanças nas formas de trabalho, como a implantação de home office em função da pandemia do novo coronavírus. Nosso suporte aos corretores segue de forma intensa por meio do relacionamento e atendimento dos nossos gestores das unidades”, afirma o superintendente comercial nacional da organização, Leonardo Neustadt.

De acordo com o executivo, corretores interessados em se cadastrar para estabelecer parceria, poderão participar da campanha nos próximos meses. “Nossa cultura empresarial sempre foi baseada na valorização dos profissionais, pois juntos levamos proteção e segurança para as pessoas. Neste período, temos ainda mais motivos para prestigiar, motivar e incentivar a atuação de cada um dos parceiros, pois todos tivemos que nos adaptar as novas formas de trabalho e em como levar proteção ao cliente final”, comenta Neustadt.

Leia mais: Plataformas de telemedicina integram a Rede de Convênios GBOEX

Nos seis primeiros meses de 2020, a empresa promoveu as etapas temáticas Outono GBOEX, Aniversário GBOEX, Mês das Mães e Mês dos Namorados. No sétimo mês do ano, a iniciativa conta com a etapa Inverno. A campanha considera o desempenho dos corretores na comercialização de pecúlio individual, de seguros e dos serviços assistenciais.

N.F.

Revista Apólice