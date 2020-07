Criado em 2017 com o intuito de estreitar o relacionamento com os corretores, aproximando cada vez mais esse público das ações e projetos da Zurich, o Experiência Zurich ganhou um novo formato após o início da pandemia.

O evento, que tradicionalmente acontece com os parceiros da seguradora em diversas regiões do país, neste ano teve que se readequar ao novo cenário e passou a utilizar canais digitais. Desde maio, a empresa tem realizado semanalmente encontros onlines com parceiros das cidades de São Paulo, Campinas, Piracicaba, Belo Horizonte, Curitiba e outras regiões, com a participação dos diretores regionais.

“Nos adaptamos às condições atuais para manter os laços e o relacionamento que temos com os nossos corretores, migrando o nosso evento para plataforma digital. Estamos felizes, pois este formato está nos trazendo um resultado muito positivo”, diz Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da companhia.

Nas reuniões, os executivos fazem um brinde à vida e trocam ideias sobre os negócios e os principais desafios da atual situação do mercado e do Brasil. A seguradora continua investindo em uma série de melhorias e está sempre pensando na melhor forma de atender seus parceiros e clientes.

“Esses eventos têm nos proporcionado momentos muito agradáveis com nossos corretores e parceiros. Pequenos gestos podem nos trazer um retorno maior, além dos negócios, principalmente em situações adversas como essa”, afirma Benevides.

Entre os executivos da seguradora presentes nos encontros virtuais, estão: Alexandre Oliveira, diretor Regional São Paulo; Peter Rebrin, diretor executivo de Personal Lines e Bancassurance; Roberto Hernandez, diretor executivo de Commercial Insurance; Luiz Gasperi, gerente de Relacionamento com Corretores; Luciano Silveira, diretor Regional SP Interior; Rogerio Gebin, diretor Regional Minas Gerais e Centro Oeste; e Waldecyr Schilling, diretor Regional Sul.

