A linha de negócios para assistência de veículos de grande porte da Europ Assistance Brasil (EABR) ganhou mais um parceiro de peso: a Iveco, companhia do grupo de bens de capitais CNH Industrial que se dedica à fabricação e comercialização de caminhões.

A EABR oferece à montadora a assistência 24 horas voltada ao atendimento de caminhões, desde que estejam dentro da garantia de fábrica. Com isso, a companhia de serviços amplia sua presença no setor de frotas, montadoras e veículos pesados, uma carteira estratégica para a empresa. A organização realiza mais de 5 mil atendimentos por mês apenas neste segmento atualmente.

“A função da Europ nessa parceria é transmitir segurança para a frota de caminhões da Iveco, visando que seus clientes fiquem tranquilos caso qualquer contratempo ocorra durante o período de garantia. Estamos prontos para atender esses clientes e cumprir esse papel, pois hoje contamos com 1,6 mil prestadores especializados no setor disponíveis em todo território nacional”, conta Rogério Guandalini, CSO & CMO da companhia no Brasil.

Guandalini ressalta que o Iveco Non Stop, nome dado ao serviço, é um produto providencial para a empresa, pois ela já possui uma carteira expressiva de atendimento para caminhões e com a parceria irá dar um salto ainda maior. A contratação do produto é feita pela própria fábrica, para fornecer uma experiência completa e segura às frotas de seus clientes, cuidando também dos seus motoristas.

Leia mais: Europ Assistance renova frota de veículos para atendimento dos clientes Bradesco Seguros

“A parceria nos torna mais fortes dentro desse mercado. A Iveco é uma marca muito conhecida e nos escolheu por sermos capazes de gerar bons resultados em conjunto”, reforça o executivo.

N.F.

Revista Apólice