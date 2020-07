A Euler Hermes lançou no Brasil o CAP e CAP+, uma solução que oferece aos segurados cobertura adicional para transações comerciais pontuais ou de curto prazo, cujo tamanho e risco exijam níveis adicionais de proteção.

O CAP é uma cobertura complementar que permite aos clientes obterem até 1 milhão de reais em exposição de risco acima dos limites previamente aprovados pela seguradora. O produto foi projetado para atender segurados em determinados setores que precisam de cobertura adicional e eventual sobre compradores específicos, principalmente em mercados dinâmicos e incertos.

“As novas coberturas foram desenvolvidas com base no feedback de nossos consumidores, que aproveitam ao máximo todas as oportunidades de vendas”, disse Rodrigo Jimenez, CEO da companhia. “A decisão de cobertura de risco é eminentemente técnica. Pode haver situações em que esta decisão técnica seja menor que a necessidade comercial do segurado, fazendo com que ele assuma mais risco de inadimplência na transação. Agora com o CAP e CAP+, apresentamos uma solução comercial para proteção de riscos adicionais que antes não poderiam ser cobertos. Assim, atendemos nossos clientes com cobertura suplementar quando mais precisarem, seja por sazonalidade de vendas ou oportunidades pontuais”. completa o executivo.

Esta solução já se encontra disponível em várias unidades de negócio da seguradora, incluindo Estados Unidos, Bélgica, República Tcheca, Alemanha, Finlândia, França, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Eslováquia, Suécia e Reino Unido. A decisão de agregar esta solução ao portfólio no Brasil visa agregar proteções que sejam importantes para os dos segurados.

N.F.

