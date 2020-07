O TradeScore é uma plataforma desenvolvida pela Euler Hermes para permitir que os usuários consultem a saúde financeira de qualquer empresa, o “score de crédito”, que é determinado aplicando a expertise e a metodologia de análise da companhia.

“O lançamento dessa ferramenta aconteceu inicialmente na França, depois na Itália e o Brasil foi a terceira região do grupo a adotar a plataforma. O seu principal objetivo é fornecer informações essenciais para que as empresas negociem com segurança e possam analisar riscos e oportunidades dentro de seus respectivos setores. O funcionamento do sistema foi pensado para oferecer uma melhor experiência para o usuário, através de um modelo de ‘gamificação’” afirma Rodrigo Jimenez, CEO da organização.

Primeiramente as empresas se cadastram e passam por um processo padrão de KYC (Know Your Customer), do qual também faz parte uma política de privacidade, bem como termos e condições da plataforma. A ideia é que as companhias tenham acesso à ferramenta através de um profissional da área financeira ou mesmo um representante legal.

Ao se cadastrar a empresa acessa a plataforma e visualiza o seu próprio perfil de crédito. Pelo sistema também é possível submeter informações mais atualizadas, que permitirão à equipe de analistas de crédito da Euler Hermes a atualização do score de crédito da empresa. Estas atualizações serão traduzidas em créditos (moedas virtuais) que o usuário poderá utilizar para acessar o perfil financeiro de fornecedores e clientes, visualizando indicadores de solvência do seu segmento de atividade.

“O TradeScore é uma nova maneira de pensar nossos relacionamentos com os ‘compradores’, que são os clientes de nossos segurados, com quem temos muitas interações para entender o desenvolvimento de suas atividades e adaptar nossas decisões de crédito de acordo suas respectivas realidades. Estamos proporcionando ao mercado maior transparência e uma ferramenta que permite avaliar o desempenho das empresas em relação ao seu setor de atividade”, diz Jimenez.

Crédito é sinônimo de confiança

O crédito entre empresas é a principal fonte de financiamento à produção que se origina nas condições de pagamento acordadas pelo fornecedor com seu cliente. A companhia que dá prazo de pagamento atua como uma espécie de financiador da atividade empresarial de seu cliente pela venda de matéria-prima (mercadorias e serviços), com compromisso de pagamento futuro, concedendo crédito implícito a curto ou médio prazos e, portanto, assumindo o risco do não pagamento.

Neste tipo de relação, a seguradora de crédito é uma parceira fundamental para garantir o recebimento das vendas feitas fornecedores, avaliando e monitorando a situação financeira de compradores, possibilitando que desta forma os negócios se desenvolvam e o mercado continue solvente.

Através da plataforma, a Euler Hermes busca compartilhar esses dados com o mercado para ajudar as empresas a negociar com mais segurança. “Para proteger o contas a receber de nossos clientes segurados, monitoramos constantemente a situação financeira de milhões de organizações. Nosso objetivo é manter um diálogo permanente com o setor. Todos os dados coletados durante essas interações, como, por exemplo, o histórico de comportamento de pagamentos, são analisados e traduzidos em uma classificação que reflete a saúde financeira de cada empresa.”, ressalta Jimenez.

N.F.

Revista Apólice