Dando continuidade ao modelo de atuação que conta com instituições parceiras em diferentes regiões do País, a ENS acaba de estabelecer acordo com a GV Consulting para oferta de cursos na modalidade online. O foco será o estado de Minas Gerais.

Em agosto e setembro serão ministrados seis cursos da ENS: MBA Gestão Estratégica de Seguros; Pós-Graduação em Nível de Extensão em Gestão Comercial do Seguro; Pós-Graduação em Nível de Extensão em Gestão Jurídica em Contratos de Seguro e Inovação; Pós-Graduação em Nível de Extensão em Gestão de Resseguro; Formação Executiva em Logística Internacional de Cargas: Riscos, Gestão e Seguro; e Extensão em Cyber Security para Gestores.

Para o diretor de Ensino Superior da Escola, Mario Pinto, a continuidade das ações de expansão da rede nacional de parceiros, mesmo em meio à pandemia, está alinhada ao Projeto de Conversão Estratégica da entidade. “Ao promovermos cursos de alta gestão na modalidade online estamos garantindo a oferta do ensino especializado em todas as regiões do País. Agora, em Minas Gerais, teremos a oportunidade de formar profissionais de seguros que contarão com o suporte comercial da GV Consulting”, ressalta o executivo.

Os cursos já estão com inscrições abertas e os interessados podem obter todas as informações no site da ENS, que também é o canal para matrículas.

