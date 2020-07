A Delta Assistance passou no mês de junho a marca de 82 pontos no NPS (Net Promoter Score), metodologia internacional que mede a satisfação de clientes de empresas de todos os segmentos.

A pesquisa é considerada uma inovação no mercado por ser enviada via WhatsApp para todos os clientes ao final de cada atendimento. O objetivo principal é identificar quão satisfeito estão os consumidores com os serviços prestados.

Com essa nota, a empresa se equipara a grandes companhia mundiais que, de acordo com o IBRC, instituto que audita esse tipo de pesquisa, ficam em média de 80 pontos. É o caso da Natura (80,87 pontos), Coca-Cola (78,61 pontos) e Netflix (78,4), por exemplo.

Para o responsável pelo setor de qualidade do Grupo Delta, Diego Alves, isso é resultado de uma cultura interna focada no cliente, “Os investimentos em tecnologia e pessoal foram determinantes para a obtenção destes resultados. Nosso colaborador tem em seu DNA os valores norteadores de nossa empresa: excelência no atendimento, paixão, responsabilidade e compromisso com o cliente”, afirma o executivo.

Mesmo com um feedback positivo por parte dos consumidores, Alves acredita que o desafio de se superar é um processo contínuo “Entendemos que é nosso dever superar as expectativas e entregar mais do que acordado. Esse desejo nos move a trabalhar numa cultura de melhoria contínua, atentos às tendências de tecnologias da área e capacitação técnica de nosso time”, finaliza.

